Lucy raconte son parcours de transition – "Trans", un docu de la série "Génération Brut" sur Prime Video

"Je suis partie me réfugier chez ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris à me maquiller." À 5 ans, elle commençait à parler de ce corps qu'elle aurait aimé avoir. Aujourd'hui, elle ne se cache plus. Lucy raconte son long parcours de transition. 👉 "Trans", un épisode de la série documentaire "Génération Brut", disponible maintenant sur Amazon Prime Video