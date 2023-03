Mais c'est qui Ke Huy Quan ?

Indiana Jones, Les Goonies... À 14 ans, il était l'un des enfants stars les plus célèbres de sa génération. Puis quasiment plus rien en 35 ans ! Aujourd'hui, l'acteur Ke Huy Quan est nommé aux Oscars pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once. Voici son histoire... digne d'Hollywood !