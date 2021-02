Marie Papillon parle de paréidolie avec sa série "Marie et les choses"

Marie Papillon parle aux objets, le concept créatif de sa nouvelle série

Humoriste, actrice, productrice mais aussi réalisatrice, Marie Papillon a permis à Brut de découvrir son nouveau projet. Dans “Marie et les choses”, les objets deviennent des personnages à part entière, et délivrent même parfois un message politique.

La situation comique, émetteur de messages politiques

“C’est une série qui parle d’une jeune trentenaire qui parle aux objets”, explique simplement Marie Papillon. Tout commence sur Instagram. Marie Papillon, qui a alors l’habitude dans la vie de parler fréquemment aux objets, publie des vidéos dans lesquelles elle met en scène ces conversations imaginaires. Sa communauté grossit et lui adresse alors de plus en plus d’idées d’objets à animer, à doubler, à faire vivre.

Les messages deviennent alors souvent engagés.

“Par exemple, cette poubelle qui parle et qui me dit comment trier mes déchets, bah quand c’est un pote, ça fait chier, et quand c’est la poubelle c’est plus mignon et en fait ça te fais marrer quoi”, explique Marie Papillon. Selon elle, il est plus facile de s’exprimer sur certains sujets à travers l'intermédiaire des objets.

"Les objets ont aussi une âme"

Marie Papillon explique également ressentir un attachement particulier aux objets et au souvenir : “J’ai toujours gardé tous les objets de mes grand-parents parce que pour moi c’est aussi des souvenirs et c’est hyper important. (…) pour moi les objets ont aussi une espèce d'âme.”

Dans le cadre de la série, elle a selectionné plusieurs objets proposés et appartenant à ses abonnés. Elle sourit : “C’est un peu grace à eux que je peux faire cette série. C’est parce que les gens m’ont suivi dans mon imaginaire et mon délire.”

"Marie et les choses" est une série écrite par Marie Papillon, réalisée par Julie Gali et Marie Papillon, produite par Radar Films et diffusée sur Téva. La série est tournée au studio Maurice.