Marwan "Wawa" Berthe, champion d'esport

En 2022, il a survolé les compétitions de Dragon Ball FighterZ. Le nouveau roi de l’esport est français. Cette année, Marwan "Wawa" Berthe aura remporté deux titres majeurs dans la catégorie Dragon Ball Fighterz. D’abord le championnat du monde, puis en août dernier l’EVO, le plus prestigieux des tournois de jeux de combat, qui se déroule à Las Vegas. À 20 ans seulement, Marwan "Wawa" Berthe est aujourd’hui l’équivalent d’un Kylian Mbappé dans le milieu de l’esport. Il est un modèle même pour ses concurrents, comme Yasha, autre grand joueur français d’esport, qui l’a emporté contre lui en demi à Vegas avant que Wawa ne prenne sa revanche en finale. Yasha : "Wawa, c’est clairement une des meilleures rencontres que j’ai pu faire ces dernières années, j’en ai fait plein avec la communauté FGC d’ailleurs, et justement, on est vraiment proches aujourd’hui, c’est ça qui est beau. Ça a toujours été un exemple de travail et je pense que si j’en suis là aujourd’hui, c’est en partie grâce à lui, il a toujours été une source de motivation."