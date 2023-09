Maud, 16 ans, amputée et danseuse classique

"La danse c'est un moyen de s'évader, (…) un endroit où je me libère." Sourde et amputée d'une jambe suite à une maladie de naissance, Maud, comme tous les enfants, a voulu faire comme sa soeur. Comme elle, elle a voulu faire de la danse classique. Aujourd'hui à 16 ans, elle est au conservatoire de Bagnolet. Brut l'a suivie dans l'une de ses journées. Maud est à l'affiche du documentaire "We have a dream", réalisé par Pascal Plisson, actuellement en salle.