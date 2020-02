Mourad, 15 ans, prodige du piano

À 15 ans, Mourad est devenu une star du piano grâce à une vidéo virale

Alors qu'il jouait sur un piano en libre-service, l’adolescent marseillais a été filmé. Depuis, il a enregistré un album de musique classique et joué au stade Vélodrome. Mourad raconte.

Mourad Tsimpou a seulement 15 ans, et pourtant, il est déjà pianiste professionnel. La vie de cet adolescent marseillais a changé grâce à une vidéo devenue virale. « J’étais au piano à la Timone. J’étais en train de jouer, un gadjo est venu, comme ça. Il a sorti son tel, il m’a dit : “Je peux te filmer ?”. J’ai dit “vas-y”. Il m’a demandé de faire une symphonie, un bail comme ça, mais moi je lui ai dit que les symphonies, ça ne se faisait pas au piano, ça se faisait en orchestre ! Alors j’ai joué le truc que je savais faire le plus vite. Il m’a filmé, et c’est parti. »

« J’ai été transpercée par la musicalité de ce petit garçon de 9 ans »

Mourad a 9 ans quand il est repéré par la compositrice Marianne Suner. La musicienne, qui vient des quartiers nord de Marseille, se souvient. « J’intervenais pour un projet artistique dans l’école de Mourad. C’était le lendemain d’une grande fusillade, il était donc hors de question qu’on travaille avec les enfants. Il fallait juste panser les blessures. Alors j’ai sorti mon accordéon, je me suis mise à chanter, et Mourad s’est mis à improviser. J’ai été transpercée par la musicalité de ce petit garçon de 9 ans, qui n’avait jamais fait de musique, qui n’avait jamais chanté. C’était magique. »

« On a fait un opéra », précise Mourad. À l’époque, le petit garçon a une voix qui lui permet de chanter dans les aigus. Mais Mourad finit par muer. Marianne Suner lui suggère alors de jouer d’un instrument. « Je lui ai demandé de quel instrument il avait envie de jouer, il a répondu le piano. J’ai organisé une collecte de fonds pour lui payer des cours. Il n’avait pas de piano chez lui, mais très vite, ses parents lui en ont acheté un à Noël. Le petit piano a malheureusement vite rendu l’âme. Après, il allait jouer sur des pianos en libre service. »

« Même si tu viens des quartiers nord, tu peux faire du piano »

En novembre 2019, Mourad sort son premier album, Prémices. « On m’a appelé le Zidane du piano, parce que Zidane est issu du même quartier que moi et qu’il a réussi à s’entraîner au foot. Même si tu viens des quartiers nord, tu peux faire du piano. Même si t’es hyper pauvre, tu peux tout apprendre. C’est juste que nous, on n’a pas toutes ces ouvertures. Il y a des assos, des trucs mis en place dans les quartiers nord, mais pas assez pour faire découvrir aux jeunes qu’il existe des métiers, qu’il n’y a pas que la pauvreté, qu’il y a du piano, qu’il y a ci, qu’il y a ça. Les gens pensent que nous sommes des merdes, un peu. Mais non en fait, chaque personne a un talent. »

En décembre 2019, à 15 ans, Mourad Tsimpou joue au Vélodrome, en ouverture d’un match de l’OM. « Ce que j’ai trouvé le plus impressionnant, c’est quand il n’y avait personne dans le stade, tu vois toutes les places, et là tu vois Marseille écrit en grand. En même temps, il y a tarpin de stars qui sont passées. Quand je rentre sur scène, mon coeur fait ‘’un deux trois, ça y est stop’'. Après, tu t’en fous des autres. En fait, tu joues. » Aujourd’hui, son rêve est de jouer avec Alicia Keys.