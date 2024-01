“C'est une journée qu'on attend depuis des mois et qui nous stresse beaucoup. C'est une date à enjeu, il y a plein de groupes mythiques qui y sont passés, genre Nirvana, Daft Punk, et tout. Pour les artistes émergents, cette date, elle est hyper importante” explique Lila-Rose, bassiste des Dynamite Shakers. Avec son groupe de “garage rock”, originaire de Vendée, elle joue ce soir aux Trans Musicales de Rennes. Cette soirée peut être déterminante dans la carrière du groupe, qui a donné jusqu’ici “environ 350 concerts” et a fait ses débuts dans des campings. “Les campings, ça nous a appris à jouer devant un public qui en a un peu rien à faire ou alors qui demande des trucs hyper connus. Genre combien de fois on m'a demandé de jouer du Johnny ou des reprises de, je sais pas, Téléphone ?” ajoute Lila-Rose.

“On se disait, hier, avec Calvin, c'est un peu un chapitre qui se tourne, là, avec tous les campings, bars qu'on a pu faire... Ça fait 2 ans qu'on a commencé à faire des vraies salles de concert, mais les Trans, c'est un peu le truc qui peut un peu faire basculer les choses” déclare Elouan, guitariste et chanteur. Le groupe produit de la musique “garage rock”. “Cet univers, là, garage, c'est vraiment ce qui nous plaît. Dans notre musique, on essaie de garder cet esprit-là à tout prix” indique Elouan. Presque tous les membres du groupe, qui sont tous âgés de 21 ans, ont décidé d’arrêter les cours pour se consacrer à leur passion : la musique. “On a tous arrêté, sauf Lila, qui sèche toujours les cours, mais qui a arrêté, en fait, qui arrête là tout juste là” précise Elouan.

Lila-Rose est en L2 d’anglais à Tours. “Mais bon, là, vu que le groupe, ça nous prend beaucoup de temps, je suis un peu obligée de freiner, d'arrêter. Je ne peux plus faire les deux. Et vu que je veux travailler dans la musique, je veux vraiment... J'ai fait un choix, quoi” affirme la bassiste. “Pour le moment, c'est tout ce qu'on fait, mais on peut pas en vivre encore. On va voir où ça va nous amener” ajoute Elouan, guitariste et chanteur des Dynamite Shakers. Place maintenant à leur entrée sur la scène des Trans Musicales de Rennes.

