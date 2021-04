Paraplégique, Gladys s'est reconciliée avec son corps avec la danse

"À l'âge de 13 ans, j'ai été renversée par une voiture. Se retrouver en fauteuil du jour au lendemain, on pense que la danse n'est plus possible." Mais Gladys n'a pas abandonné sa passion, et c'est grâce à la danse qu'elle s'est réconciliée avec son corps. Elle raconte.