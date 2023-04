Passionnée par la création, elle s'est formée dans la maroquinerie

"C'est le moment où je peux me détendre quand je couds, c'est un moment de zénitude." Alice a toujours été passionnée par la création et le cuir. Autodidacte, elle s'est donc formée dans la maroquinerie. Pour créer son entreprise, elle a été aidée par l'Adie. On a passé une journée avec elle dans son atelier.