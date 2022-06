Pierre Niney discute avec Augustin Trapenard

“Il y a autant d’acteurs que de méthodes d’acteurs”

Présent pour le film “Mascarade”, Pierre Niney échange sur le métier d’acteur avec Augustin Trapenard lors du festival de Cannes 2022. “C’est assez cathartique d’avoir l’occasion de jouer des choses qu’on est pas, de développer des empathies qu’on aurait pas au quotidien sur des boulots, des sujets. J’ai fait un film sur les sapeurs pompiers, sur les tranchées et la guerre de 14-18… C’est ça qui est cool dans ce métier, c’est de développer des empathies”. Retour sur la carrière de Pierre Niney

“Je pense que c’est très sain de ne pas être soi pendant quelques heures dans la journée. Quand tu vois les enfants jouer, ils sont vraiment plus eux, ils sont vraiment une princesse…”. Admiratif du jeu d’acteur de Christian Bale, Matt Damon, Jim Carrey, Pierre Niney explique : “J’adore le côté caméléon. Après une comédie, allez jouer un gros drame”. Son plus gros accident en tant qu’acteur et comédien ? “J’ai eu beaucoup de trous au théâtre. Sur Phèdre, à la Comédie française, je jouais Hippolyte et le vertige de commencer la pièce et de se dire qu’il y a 600 lignes de textes à ne pas rater, et il faut pas en rater une, car devant y a des gens qui connaissent le texte par coeur, ça c’était flippant.” Présent au festival pour Tirailleurs, Omar Sy discute avec Augustin Trapenard