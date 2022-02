Plumard avec Léonora Miano

Ma nouvelle invitée, c’est la romancière et penseuse Léonora Miano. Je la reçois sur la scène du Crazy Horse, pour remplir avec elle son rêve d’enfant : devenir chanteuse de music-hall. Là-bas, entre l’ombre et les incroyables lumières du lieu, elle nous parle à merveille d’identités frontalières, du continent africain, d’une redéfinition du féminisme et du besoin de faire entendre les voix des oubliés de l’Histoire. Augustin Trapenard, journaliste BrutX

