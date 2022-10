Pogopalooza, le concours international de bâton sauteur

## “On est tous un peu hyperactifs”

“On ne sait pas encore quel nom se donner. Les pogo-sauteurs. Les pogoeurs. Les artistes du pogo. Les riders du bâton sauteur. Appelez-nous comme vous voudrez.” Dalton Smith est un athlète de haut niveau de pogo stick. Il est champion en titre dans ce sport. Le pogo stick est un sport très marginal, pratiqué par environ 50 personnes en compétition. Elles réalisent des positions sur des bâtons sauteurs, mais leur utilisation est déconseillée aux enfants. Ce sont des bâtons à air comprimé qui peuvent aller très haut. Chaque année, les compétiteurs se retrouvent à Wilkinsburg, en Pennsylvanie, à Pogopalooza, et espèrent détrôner Dalton, premier 7 années d’affilée.

Impulstar, la plus grande compétition de street foot de France

“Les juges notent les athlètes selon deux critères. Le premier, c’est la maîtrise : on juge la difficulté des enchaînements, mais aussi leur variété. L’autre moitié de la note, c’est pour le style. La beauté des figures, la réussite de l'atterrissage, l’utilisation du parc”, explique Will Weiner, directeur de Xpogo. “Le monde du pogo, c’est juste un ensemble de belles personnes bizarres. On est des gosses pas comme les autres, qui ne savions pas où mettre notre énergie et, pour je ne sais quelle raison, le destin, peut-être, a mis un bâton sauteur sur notre chemin. Et depuis, on est obsédés par ça et on a formé une communauté”, décrit Dalton Smith. À la rencontre de Polini, jeune danseur de Hip-hop professionnel