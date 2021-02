Premier rôle du film "Mignonnes", Fathia Youssouf raconte son parcours

Fathia Yassouf, premier rôle du film Mignonnes

Elle n’avait pas prévu que toute sa vie changerait en quelques mois. À 14 ans, Fathia Yassouf décroche son premier rôle au cinéma, après avoir répondu à une annonce de casting sur Facebook. Retour sur l’histoire de celle qui est aujourd’hui éligible au césar du meilleur espoir féminin 2020.

La découverte de l’émotion face à une caméra

Fathia Yassouf revient sur l’une des scènes du film, lorsqu’elle a dû pleurer devant la caméra. “Tu dois te mettre dans un état où tu dois vraiment oublier la caméra et te concentrer sur toi-même”, se souvient la jeune fille. Elle raconte avoir été guidée par la réalisatrice Maïmouna Doucouré lors des scènes, qui lui parlait et lui permettait d’atteindre l’émotion souhaitée.

La fierté de ses proches et la reconnaissance du public

En raison de la crise sanitaire, la sortie du film et sa promotion sont reportés plusieurs fois. Durant l’été 2020, Fathia Yassouf découvre une affiche du film dans les rues de sa ville, à côté d’un arrêt de bus. “Mes amies étaient vraiment fières de moi”, sourit la jeune actrice. Fathia Yassouf est citée dans le New York Times, dans la liste des “ meilleurs acteurs et actrices de 2020”. Aujourd’hui, elle est éligible au César du meilleur espoir féminin 2020.

La polémique américaine

Aux États-Unis, le film a choqué une partie de l’opinion et certains dirigeants conservateurs, qui considèrent que le scénario est innaproprié, et met en scène une sexualité infantile, voire une apologie de la pédophilie. Fathia Yassouf explique ne pas avoir été trop affectée par la polémique. Les défenseurs du film rappellent que l'œuvre dénonce justement l’hypersexualisation des jeunes filles dans la société. Fathia Yassouf déclare : “Moi au moins, je sais pourquoi on a fait ça.”

Le début d’une carrière, pourquoi pas ?

"Ça ne me dérangerait pas de faire d'autres films. Si j'ai d'autres propositions qui me plaisent et que je suis à l'aise avec ça, alors oui, pourquoi pas, ça me ferait plaisir”, explique Fathia Yassouf.