Quand Charb parlait de la liberté d'expression

En 2012, Charb parlait de la liberté d'expression

Assassiné lors de l'attentat qui a visé Charlie Hebdo, l’ancien directeur de la publication aurait eu 51 ans aujourd'hui. En 2012 Charb parlait de la liberté d’expression, qu’il ne trouvait « pas assez utilisée par ceux qui auraient les moyens de s’en servir ».

Interrogé en 2012 sur la liberté d’expression, Charb, ancien directeur de la publication à Charlie Hebdo, estimait qu’elle était gâchée par certains. « La liberté d'expression qui est mise à la disposition de tous en France n'est pas assez utilisée par ceux qui auraient les moyens de s'en servir et c'est dommage » avait déclaré Charb, assassiné en janvier 2015, lors de l’attentat qui avait visé la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo.

« Quand les gens disent : “Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'on disait hier.” Si, on peut le dire, mais simplement, on ne le dit pas, c'est tout » déplorait Charb. Il invitait donc ces mêmes personnes à dire les choses. « Et si ça crée une polémique, ça créera une polémique, il faut l'assumer aussi » ajoutait Charb.

L’ancien directeur de publication du journal satirique Charlie Hebdo insistait sur le fait que la France est « un pays de libre expression ». « Je ne connais pas beaucoup d'autres pays où on peut dire autant de choses. Il y a certains pays où le blasphème est interdit, même des pays européens, où c'est limité. Non, je pense que… Je pense qu'on ne profite pas assez du bonheur qu'on a » concluait Charb.