Quand Jessica Chastain critiquait le sexisme du cinéma

#TBT : quand Jessica Chastain critiquait la vision des femmes du cinéma

« Les femmes sont plus proactives, ont leurs propres objectifs, ne réagissent pas seulement aux hommes qui les entourent », avait affirmé l’actrice, membre du jury 2017.

« Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est la façon dont le monde voit les femmes. Et j'ai trouvé ça assez perturbant, pour être honnête. Il y a des exceptions, mais pour la majeure partie, j'ai été surprise par la représentation des personnages féminins à l'écran. » À Cannes 2017, Jessica Chastain a critiqué la représentation des femmes dans les films du festival.

« J'espère que nous verrons davantage les femmes que je rencontre dans ma vie quotidienne »

« J'espère que lorsque nous inclurons plus d’autrices, nous verrons davantage les femmes que je rencontre dans ma vie quotidienne. Elles sont plus proactives, ont leurs propres objectifs, ne réagissent pas seulement aux hommes qui les entourent. Elles ont leur propre point de vue », a conclu l’actrice.

Elle a été soutenue par les autres membres féminins du jury, dont la réalisatrice et actrice française Agnès Jaoui : « Je suis complètement d'accord avec Jessica et nous avons beaucoup parlé de ce problème avec Maren, et avec tous les membres du jury. »

Maren Ade, réalisatrice, a tout de suite embrayé : « Quand on est constamment entourée par des hommes, parfois, on peut avoir l'impression que ce n'est pas un très bon job pour une femme. Et je crois que c'est mal, nous avons besoin de davantage de femmes réalisant des films, parce que nous voulons tous que l'industrie cinématographique reflète la société moderne, ce à quoi elle ressemble, comment elle est constituée. »