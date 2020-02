Quand Michael Douglas parlait de son père Kirk Douglas

Quand Michael Douglas parlait de son père Kirk

Kirk Douglas est décédé le 5 février 2020 à l’âge de 103 ans. Son fils, le célèbre acteur Michael Douglas, a constamment vanté son talent.

Quoi de mieux que les mots Michael Douglas pour revenir sur la carrière de Kirk Douglas ? En 2018, Michael fêtait les 102 de son père. « Ceux qui avaient parié qu’il n’aurait pas 80 ans, vous avez perdu il y a longtemps. Aucun de tes enfants ne célèbre ses 50 ans de carrière dans ce métier. C’est tellement important pour moi, Papa, que tu sois là aujourd’hui. Je te remercie pour tes conseils, d’avoir été une source d’inspiration. Je le dis simplement et de tout mon cœur : je suis fier d’être ton fils. »

« J’observais mon père avec Burt Lancaster, Tony Curtis, Frank Sinatra »

En 2013, il se remémorait ses souvenirs d’enfance. « Mon père était une star de cinéma. Alors, vous ne connaissez rien d’autre. C’est la vie que vous connaissez. J’observais mon père avec Burt Lancaster, Tony Curtis, Frank Sinatra, ils venaient tous à la maison. J’ai observé leurs inquiétudes. Je ne sais pas à quel point c’est destructeur. Ça a été destructeur pour certains, et pour d’autres, c’est une bénédiction. » En 2011, il rêvait d’avoir la même carrière. « Il y a vraiment quelque chose de l’immortalité. C’est la continuité des générations. Et à nous deux, nous avons fait à peu près 150 films. Et beaucoup d’années. Je pense que ça aide. On se comprend plutôt bien, par rapport à tout ce qu’on a vécu dans ce métier, ce qu’il s’y passe. On peut comparer nos notes. Et c’est plutôt cool de l’avoir encore ici à 94 ans. »

« C’est comme si j’avais été le fils d’un boucher qui va voir son père au magasin »

Et puis en 1979, alors qu’il n’avait que 39 ans, il repensait aux leçons de vie qu’il avait apprises grâce à son père. « C’est comme si j’avais été le fils d’un boucher qui va voir son père au magasin. J’ai vécu entouré de stars que j’ai vues dans la vie de tous les jours. J’ai su qu’il était dur de faire un film. J’ai connu le labeur, les efforts. Et j’ai perçu ce monde des affaires beaucoup plus que la magie du cinéma. »