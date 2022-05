Qui sont les hikikomori, ces Japonais qui vivent reclus ?

Ils seraient près d’1 million au Japon

“Les hikikomori, ce sont des jeunes Japonais qui restent enfermés chez eux pendant des années parce qu’ils ont des phobies sociales” déclare l’artiste Ymane Chabi-Gara devant l’une de ses peintures inspirées du phénomène nippon.

Elle l’a découvert totalement par hasard en lisant un article sur le sujet. "Ça a fait écho en moi directement”.

Reclus chez eux, ces jeunes refusent toute vie sociale. Au Japon, ils seraient près de 1 000 000.

“C’est un jeune, plutôt masculin, qui s’isole à domicile pendant un minimum de six mois mais ça peut durer beaucoup plus longtemps” explique Natacha Vellut, psychologue au CNRS et psychanalyste.

Selon elle, ce phénomène est apparu dans les années 1990 au Japon : “On a bien repéré que c’était un moment difficile économiquement pour les jeunes qui ne pouvaient plus s’insérer dans le marché du travail comme auparavant et c’était aussi la période de développement de toutes les nouvelles technologies de l’information”.

“C’est une forme d’anesthésie de leurs émotions et de leur propre parole”

“Ce ne sont pas des personnes rebelles ou revendicatrices, au contraire. Ce sont plutôt des personnes en retrait. Elles continuent à observer le monde mais depuis un point d’observation.”

D’après la psychologue et psychanalyste, c’est “une phobie sociale qui fait que la relation est vue comme demandante, trop exigeante, c’est trop donc bah plutôt, pas de relation sociale.”

“Il n’y a certainement pas de hikikomori peut-être partout dans le monde, parce que toutes les classes sociales n’ont pas les moyens de subvenir aux besoins d’un jeune à domicile qui ne fait rien”.

L’artiste Ymane Chabi-Gara propose une série sur les hikikomori à retrouver dans le cadre de l'exposition "Des Corps Libres", portée par la Fondation Reiffers Art Initiatives, qui se tient jusqu'au 31 mai 2022 au Studio Des Acacias.

