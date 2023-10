Rencontre avec l'actrice Ester Expósito

Révélée par son rôle de Carla dans la série Elite, elle revient dans le film "Lost in the Night" où elle incarne le personnage d'une influenceuse un peu particulière. Brut a rencontré l'actrice Ester Expósito. Retrouvez le film "Lost in the Night" de Amat Escalante en salle actuellement.