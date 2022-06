Rencontre avec le compositeur Gabriel Yared

Les oubliés de l'Histoire : Christiane Eda-Pierre

Le hors-la-loi Nat Love : ce personnage noir peu connu est le héros du western The Harder They Fall... Pour Brut, l'humoriste Lenny M'Bunga s'intéresse aux grands oubliés de l'histoire et raconte la vie de celle qui était l'une des plus grandes chanteuses d'opéra en France et dans le monde. C'est la Martiniquaise Christiane Eda-Pierre. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque