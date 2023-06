Rencontre entre Benoît Magimel et Augustin Trapenard

"Quand j'avais 15ans, je me disais que pour un homme, au cinéma, la quarantaine, c'était le plus bel âge. Je ne me suis pas trompé." L'amour, son rapport à la mort, l'art de jouer... Benoît Magimel se confie à Augustin Trapenard à l’occasion de la projection du film "La Passion de Dodin Bouffant" à #Cannes20203