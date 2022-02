Rescapée de la Shoah, Lili Leignel transmet son histoire aux enfants

"Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté, et c'est vous qui aurez à transmettre." Rescapée des camps nazis, à 89 ans, Lili parcourt la France pour témoigner auprès des collégiens et lycéens, et transmettre son histoire. "Tant que je pourrai tenir debout, je le ferai."