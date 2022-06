Retour sur le parcours de Millie Bobby Brown

“Je vais prendre la parole pour les millions d’enfants qu’on refuse d’entendre”

“Je me sens très proche du personnage de Eleven. Elle est très forte et j’essaie de canaliser cette puissance intérieure qu’elle a”. Révélée dans Stranger Things sur Netflix dès l’âge de 12 ans, Millie Bobby Brown est devenue militante pour les droits des enfants et entrepreneure avant ses 18 ans. Née en Espagne, elle grandit en Angleterre puis aux Etats-Unis, où sa famille s’installe. Elle obtient son premier rôle en tant qu’actrice à 9 ans, dans une adaptation d’Alice au pays des merveilles pour la chaîne ABC. Les Soprano, Twin Peaks, Stranger Things… Voici pourquoi ces séries TV ont marqué leur époque

En 2018, à 14 ans, elle est nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’Unicef et devient le plus jeune nom sur la liste des 100 personnes les plus influentes du Time Magazine. “Je vais prendre la parole pour les millions d’enfants et de jeunes qu’on refuse d’entendre depuis bien trop longtemps” explique la jeune actrice. A 15 ans, elle fonde Florence by Mills, une marque de cosmétiques vegan et cruelty-free. Le jour de ses 18 ans, elle dénonce la sexualisation des jeunes femmes dans les médias. Après une interruption de presque 3 ans, le casting de Stranger Things est réuni pour la très attendue saison 4, dont les premiers chapitres sont diffusés le 27 mai 2022. ”J’espère que vous aurez toutes les réponses à vos questions et que ça vous plaira” a déclaré l’actrice. Avec Millie Bobby Brown, découvrez ces stars qui ont des choses à dire à Donald Trump