Robert Pattinson et Zoë Kravitz sont Batman et Catwoman

“Il existe depuis 80 ans, il a une place tellement importante dans la culture”

Batman, “il existe depuis 80 ans et il a une place tellement importante dans la culture mondiale…” explique Robert Pattinson, qui interprète le nouveau Batman, dans le film éponyme du réalisateur Matt Reeves qui vient de sortir au cinéma en France. Les deux acteurs se confient après le tournage.

Zoë Kravitz ajoute : “Ce qui m’a vraiment plu, c’était de voir comment les autres actrices qui ont joué Catwoman en faisaient un personnage différent à chaque fois et se l'appropriaient vraiment.”

Pour les deux stars, Batman se distingue des autres films de super-héros… “Batman ne parle pas de sauver le monde, il parle d’un lieu en particulier. Il faut se sentir connecté. Il faut que ce soit réaliste, ancré, sinon ça ne fonctionne pas, je pense” selon Zoë Kravitz.

“C’est ça, Gotham, une ville dans la tourmente, qui se désagrège. Et comme c’est l’un des rares films de super-héros où il n’y a pas de superpouvoirs, il faut vraiment avoir ce sentiment d’ancrage.”

Pour l'acteur qui a joué le rôle principal du film à séries Twilight : “Les méchants, ce sont des méchants très accessibles. C’est très facile d’imaginer qu’ils existent vraiment.”

“Trouver sa place (en tant qu’acteur) est un vrai défi”

Pour Zoë Kravitz, se glisser dans la peau de Catwoman était aussi effrayant que stimulant.

“Il y a plusieurs sentiments. Au début, on est super content, on n’arrive pas à y croire. Puis on se rend compte qu’on va vraiment devoir le faire, que les gens vont voir et juger votre performance, et on a très peur. Ensuite, on alterne constamment entre les deux.”

En incarnant ces personnages emblématiques, les deux stars rejoignent une longue lignée d’acteurs, mais ils ont trouvé de nouvelles manières de leur donner vie.

Robert Pattinson : “C’est excitant qu’autant de grands acteurs aient déjà joué ces personnages. Trouver sa place, c’est… un vrai défi. Et le fait de savoir que tout le monde va vous comparer à eux, c’est… Ça fait peur, mais c’est marrant aussi.”

Selon l'actrice qui interprète la nouvelle Catwoman : “On s’inspire forcément des acteurs qui sont passés avant nous, car ils ont été géniaux. Alors on s’inspire d’eux, tout en cherchant des moyens de s’approprier le personnage. J’ai trouvé ça passionnant.”

