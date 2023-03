Rosalía, icône pop espagnole et mondiale

Elle a battu tous les records de streams pour une artiste espagnole en 2022. À 30 ans, l’Espagnole @rosalia.vt est devenue un phénomène pop mondial. En 2022, après la sortie de son album "Motomani", son troisième, elle est devenue la première chanteuse espagnole à cumuler plus d’un milliard d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify, et à faire jeu égal avec les plus grands artistes américains, latinos ou anglophones, ou ceux de la K-pop. Le 18 décembre dernier, elle a rempli l’Accor Arena de Paris-Bercy pour le plus grand plaisir de ses fans français. L’écrivaine française Virginie Despentes a récemment écrit que Rosalía était selon elle "l’une des jeunes interprètes les plus importantes de sa génération". Dans ses chansons, Rosalía, star moderne et globalisée, aborde des thèmes très intimes mais sait aussi se montrer engagée, en parlant de féminisme ou d’empowerment dans ses textes.