Saloua propose des modèles des robes de mariée entre le style traditionnel et l'oriental

"C'est pas évident de trouver sa place quand on a deux cultures et qu'on a envie de représenter les deux." Son idée en lançant son entreprise, c'était de proposer des modèles des robes de mariée entre le style traditionnel et l'oriental. Et pour l'aider à se développer, Saloua a bénéficié d'un microcrédit grâce à l'Adie. Elle raconte.