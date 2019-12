Sam Fender explique les paroles de "Dead boys"

Sam Fender raconte à Brut. l’histoire derrière sa chanson « Dead Boys »

« Dead Boys » est l’une des chansons les plus fortes de Hypersonic Missiles, le premier album du chanteur britannique Sam Fender. Dans la chanson « Dead Boys », Sam Fender parle du suicide de l'un de ses amis. Il confie à Brut ce qui selon lui a pu pousser son ami à commettre ce geste.

Sam Fender écrit « Dead Boys » suite au suicide d’un ami. Une fois la chanson terminée, Sam Fender hésite à sortir le morceau de peur que cela soit perçu comme une façon de se faire de l'argent sur la mort de son ami. Ses amis et collègues sont touchés par la chanson. Par conséquence, il décide de la mettre sur son nouvel album. À la sortie de son album Hypersonic Missiles, « Dead Boys » devient l’une des chansons les plus puissantes de l’album. Selon Sam Fender, cela s’expliquerait par le fait que de nombreuses personnes s’y sont identifiées : « Tout de suite après sa sortie ça a touché beaucoup de monde (…) Le Royaume-Uni a un taux de suicide plutôt élevé chez les hommes. »

« Dead Boys » dénonce le concept de « masculinité toxique »

Selon Sam Fender, le taux élevé de suicide au Royaume-Uni s’expliquerait par la pression sur les jeunes hommes à correspondre à un rôle masculin prédéfini. L’auteur de « Dead Boys » confie que plus petit, il entendait tout comme son ami, des phrases comme « les hommes ne pleurent pas ». « On m’a toujours dit de ne pas montrer mes faiblesses. » ajoute Sam Fender.

Des jeunes anglais qui luttent dans un contexte économique défavorable

L’auteur de la chanson « Dead Boys » mentionne également un contexte économique défavorable durant lequel il serait difficile pour les jeunes de garder la tête hors de l’eau :* « Tout ce « Keep calm and carry on » (…) ça marche quand on fait la guerre mais pas quand, économiquement, ça va mal. C’est assez difficile de rester calme et d’avancer comme si de rien n’était quand tu n’as pas de travail, quand on est harcelé par Pôle emploi ou quand on vous envoie faire un apprentissage à la con dans un café pour gagner 3 livres par heure au lieu de rester au chômage tranquillement. »* C'est cette situation démoralisante pour de nombreux jeunes hommes que Sam Fender a voulu mettre en avant dans cette chanson.