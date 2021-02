Samuel Etienne : de Questions pour un Champion à Twitch

Twitch, un espace de liberté pour Samuel Etienne

Depuis novembre 2020, l'animateur télévision et radio Samuel Etienne a décidé de présenter des revues de presse décontractées, en direct sur la plateforme Twitch, où les visionneurs peuvent se connecter et interagir avec lui. Ça cartonne, Brut est allé voir.

La découverte de Twitch, l’actu racontée aux jeunes

Il y a 10 mois, un tweet interpelle l’animateur, lui demandant s’il connait la plateforme Twitch, qui permet de diffuser des vidéos en direct, en interagissant avec les utilisateurs.

L’animateur est séduit par le fonctionnement de la plateforme et depuis fin 2020, il se connecte quotidiennement pour faire une revue de presse en direct, devant des milliers de viewers.

Samuel Etienne est surpris par l’âge de son audience : “Finalement les jeunes s’intéressent beaucoup plus à l’actualité qu’on ne veut le dire. Alors on sait qu’ils regardent peu la télé, qu’ils écoutent peu la radio, qu’ils lisent peu les journaux mais pourtant l’actualité les intéresse. Alors là, je me suis dit peut-être que finalement, on ne leur raconte pas l’actualité comme on devrait.”

L’humour, la clé du succès

“Une des meilleures façons de communiquer est justement le sourire, le rire, la dérision et l’autodérision”, remarque Samuel Etienne. “Quand j’ai commencé à communiquer un peu sur ce ton là, et bah mon nombre d’abonnés a un petit peu explosé”, raconte-t-il.

Il dit être dans une démarche d’apprentissage, il se sent “apprenti streamer”. “Je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas les codes et puis j’avais tout à découvrir”, sourit-il.