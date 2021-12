Sarah et Coline ont monté un foodtruck éco-responsable

Depuis mars 2020, les recherches Google autour du sujet des "foodtrucks" ont augmenté de 28%. Sarah et Coline ont 23 et 25 ans. Ensemble, elles se sont lancées en créant le foodtruck éco-responsable Graine de Toast dans la métropole lilloise. Leur objectif : privilégier le fait-maison, les produits locaux et la réduction des déchets. Brut les a rencontrées. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque