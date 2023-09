Sauvage de Julia Kerninon — Brut Book

"Qu’est-ce qui se passe si nous, les autrices, on se met à écrire des livres qu’on ajuste à notre sensibilité ?" Julia Kerninon raconte la vie d’Ottavia dans son nouveau roman "Sauvage" publié chez L’Iconoclaste. Une histoire de cuisine et d'amour en pleine Italie. L'occasion de discuter avec elle de sa conception de sa littérature. 📚 Dans ce format Brut Book, plusieurs écrivains racontent à Brut pourquoi et comment ils ont écrit leur nouveau roman publié à l’occasion de la rentrée littéraire.