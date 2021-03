Spectacle Paris VS Province : Les 5 différences de Maxime Gasteuil

Les différences Paris / Province, vues par l’humoriste Maxime Gasteuil

Originaire de Saint-Emilion en Gironde, l’humoriste habite désormais à Paris. Il partage cinq anecdotes qui représentent, selon lui, les différences entre la capitale et sa province natale.

1- La nourriture

À Paris, la mode est au véganisme, végétalisme, végétarisme ainsi qu’aux Poke-Bowls. En province, ces modes d’alimentation se font plus rares et l’omnivorisme prédomine : “La province, c’est plus pratique, tu manges de tout” explique l’humoriste.

2- Les accents

Pour Maxime Gasteuil, c’est celui de Paris qui remporte la palme de l’accent le plus bizarre du pays. La fin des mots y est fortement accentuée. Selon l’humoriste, en province, l’accent exprime plus de sympathie envers son interlocuteur.

3- Les transports

Trottinettes, monocycles, vélos électriques et même calèches, à Paris, les modes de transport se sont diversifiés jusqu’à l’extrême pour Maxime Gasteuil, qui s’en exaspère.

4- L’endroit où tu vis

Le logement reste un thème sensible lorsque l’on décide de s’installer à Paris. Il se résume souvent à une pièce plurifonctionnelle, de petite taille et très coûteuse. “En province, même la voiture, elle a une pièce pour elle”, ironise l’humoriste.

5- Les boîtes de nuit

Le prix des bouteilles varie énormément entre Paris et la province. Dans la capitale, il peut monter jusqu’à 1000 euros.