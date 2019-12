Star Wars : Anthony Daniels, l'acteur dans le costume de C-3PO

Dans Star Wars, cela fait 43 ans qu’Anthony Daniels porte le costume de C3PO

Cela fait 43 ans qu’Anthony Daniels interprète le rôle C3PO dans Star Wars. Très attaché à son personnage, l’acteur n’a cependant pas vécu le succès du film de la même manière que ses collègues… Il raconte à Brut.

Séduit par le scénario et le personnage de C3PO, Anthony Daniels a accepté ce rôle très différent de tout ce qu’il a pu jouer auparavant. En 1976, il met pour la première fois le costume du personnage légendaire. “Il a fallu plus de 2 heures pour s'habiller et c'était horrible parce que le costume n'allait pas”, se souvient l’acteur. En effet, c’était la première fois que ce genre de costume était fabriqué, il n’avait donc pas le temps d’être refait ou réparé. Lors du tournage dans le désert, au moment où C3PO explique à l'oncle Owen qu’il parle couramment six millions de formes de communication, sous le costume, Anthony Daniels souffrais le martyre, "le costume était cassé, mon pied se faisait écraser", raconte-t-il. Cependant, au fur et à mesure de l’arrivée des nouveaux épisodes, les conditions de tournage ont changé et le costume a bien évolué. Imprimé en 3D, désormais le masque s’enlève en deux secondes, “je peux m'essuyer le visage et respirer”, se réjouit Anthony Daniels.

“C3PO a été mon alter ego, mon ami, mon compagnon depuis maintenant trois trilogies”

Alors que personne ne s’y attendait, le succès de Star Wars a été planétaire dès le premier épisode. Cependant, personne ne savait qu’Anthony Daniels était sous le costume : “C’était une période difficile parce que je voyais le film partout dans le monde et il y avait Carrie et Mark et Harrison, très connus, et j'étais assis chez moi en me disant : « J'étais là aussi. J'aurais aimé qu'on me mentionne »." Mais, avec l’enchaînement des épisodes, le public a finalement eu envie de savoir qui se cache sous le costume de C3PO. Anthony Daniels confie être très reconnaissant envers les fans qui ont en quelque sorte fait connaître le premier Star Wars. La fan base est apparue rapidement et n’a cessé de grandir, le film est ainsi devenu viral. Pour Anthony Daniels, c’est clair : "S'il n'y avait pas eu de fans, il y n'y aurait eu que le premier Star Wars.”