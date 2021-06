Thomas Snégaroff raconte le premier nude de l’Histoire

C'est l'histoire du premier nude de l'Histoire. Celle d'une femme qui envoie ses seins à un homme, bien avant les réseaux sociaux et les téléphones portables. C'était en 1828. L'historien Thomas Snégaroff raconte.

C’est une femme qui, en 1828, envoie ses seins à un hommes. Faute d’appareil photo et de réseaux sociaux, la femme peint elle-même sur une miniature mesurant 6 centimètres sur 8. Thomas Snégaroff ajoute : “il y a un grain de beauté qu’on peut imaginer que celui à qui elle l’envoie sera le seul à le reconnaître.” La personne qui l’envoie est une peintre américaine de l’époque qui s’appelle Sarah Goodridge. Elle est spécialisée dans ces miniatures-là où elle excelle. Celui à qui elle l’envoie, C’est Daniel Webster, le plus grand avocat de son temps, de Boston lui aussi, qui est élu au Congrès en 1828, qui a des ambitions présidentielles. La femme avec qui il est marié décède en janvier 1828. Ce n’est que quelques mois plus tard que Sarah Goodridge envoie sa poitrine à cet homme.À cette époque, Sarah Goodridge a l’image d’une vieille fille : âgée de 40 ans, elle vit encore avec son frère.

”On ne sait pas si elle a voulu le séduire, ni s'ils étaient ensemble.”

La liaison entre Sarah Goodridge et Daniel Webster demeure énigmatique. Thomas Snégaroff explique :”On ne sait pas si elle a voulu le séduire. On ne sait pas s’ils étaient ensemble.” Daniel Webster va se remarier mais pas avec Sarah Goodridge. Sarah Goodridge ne se mariera jamais. Ils vont continuer à échanger des lettres, beaucoup de lettres. L’oeuvre est visible à New York, dans le Metropolitan Museum.

“C’est quand même intéressant de savoir que le premier nude de l’Histoire a été réalisé, non pas par un homme, mais par une femme.”