Tom Cruise, la masterclass cinéma au Festival de Cannes

“J’étais le genre de gamin à constamment écrire ses buts sur les murs”

“Je voulais vivre des aventures dans ma vie” A l’occasion d’une master donnée durant le Festival de Cannes 2022, le héros du dernier film “Top Gun”, Tom Cruise, est revenu sur les débuts de sa carrière et sa vocation en tant qu’acteur. Sa carrière démarre lorsqu’il a 18 ans et qu’il est retenu pour le film Taps : “C’était ma deuxième audition, et j’ai eu ce tout petit rôle”. Cette première expérience sur un plateau va confirmer sa vocation et sa passion pour le cinéma. (Re)découvrez le parcours de Tom Cruise

"Je n’ai jamais été à l’école de cinéma mais j’ai connu les films en grandissant. Quand j’étais enfant, j’écrivais, j’inventais des histoires et des personnages. Ce que j’ai fait c’est d’aller voir chaque corps de métier et étudier chacun de ces corps de métier. J’ai étudié, étudié, étudié. J’ai tout étudié, l’image, j’allais dans les loges, j'embêtais les gens, j’étais là. Ca a vraiment été mon éducation, mon apprentissage” a expliqué l’acteur américain. A l’occasion du 75e Festival de Cannes, Tom Cruise a été récompensé par une Palme d’Or d’honneur surprise. Le réalisateur James Gray discute avec Augustin Trapenard