Tour en bus avec Lewis Capaldi

Pendant que Lewis Capaldi découvre Paris, Brut découvre Lewis Capaldi

“Très beau monument, très rouillé mais très sympa !”, s’exclame Lewis Capaldi, en regardant la Tour Eiffel. Depuis 2018, le jeune chanteur écossais connaît un grand succès dans le monde et notamment en Europe. Lors de sa visite à Paris, Brut l’a invité à faire un tour en bus… Un excellent moyen de découvrir Paris, tout en découvrant Lewis Capaldi.

Tandis que la Tour Eiffel est le monument le plus connu de Paris, Lewis Capaldi lui, est auteur, compositeur et interprète écossais, en tête des ventes aux États-Unis. Mais selon l’artiste, si il est célèbre aujourd’hui, c’est surtout grâce à son visage “bien rond et un cou de crapaud”. Puis, il se marre sur les gens qui le prennent en photo. Lorsque le bus passe à côté du champ de Mars, Lewis Capaldi se questionne sur ce qu’il aurait pu emporter avec lui sur Mars. Puis, d’un coup, sans hésiter, son choix s’arrête sur les steak bakes de Chez Greegs. C’est une pâte feuilletée fourrée au bœuf avec de la sauce, “j’en prendrai plein pour en manger tout le temps”, souligne-t-il.

Lewis Capaldi et ses plus grandes victoires

La place de Trocadéro, porte également le nom de la bataille de Trocadéro, une grande victoire pour la France. Quant à Lewis Capaldi, sa plus grande victoire serait le succès de sa chanson “Someone You Loved” aux États-Unis. “Un succès étrange” pour le chanteur. Selon Lewis Capaldi, cette chanson parle de relations en général, mais en réalité elle est dédiée à sa grand-mère, qui est décédée alors qu’il commençait tout juste à la connaître vraiment. Sinon, à chaque fois que les gens “me laissent pisser dans des toilettes privées”, il s’agit également d’une victoire, ironise le chanteur.