Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle offre Netflix

Il y aura en moyenne "4 à 5 minutes de publicité par heure"

La nouvelle offre de Netflix va coûter 5,99 € par mois contre 8,99 € pour le forfait le moins cher actuellement soit 36 euros de moins sur l'année. Des publicités de 15 à 30 secondes seront imposées au début et au milieu des programmes. Il y aura en moyenne "4 à 5 minutes de pub par heure". La publicité devra être regardée en plein écran et ne pourra être passée en accéléré, quelle que soit la formule. Films sortis dans les salles de cinéma, nouvelle saison de votre série préférée… Seulement 85 % du catalogue actuel de Netflix sera désormais proposé dans l'abonnement. Il y aura donc 15 % de contenus en moins disponibles pour les abonnés. Il ne sera pas possible de télécharger des contenus pour les regarder hors connexion sur son mobile ou sur sa tablette. Qu'il s'agisse de films ou séries, la qualité vidéo maximale sera limitée à 720p HD, contre 1080p HD pour les abonnements Standard et 4K HDR pour les Premium. Les profils enfants qui empêchent par exemple de regarder des séries et films à caractère violent n'auront pas de publicité. L’offre sera proposée à partir du 3 novembre. Le vidéoclub, ancêtre du streaming ? C'était en 1982…