Tout ce qu’il faut savoir sur les films de Noël

40 nouveaux téléfilms de Noël ont été produits cette année

De la neige, des histoires d'amour, des sapins qui scintillent, des boissons chaudes et du patin à glace. Pas de doute, vous êtes bien devant un film de Noël. Aux États-Unis, 60 % des familles regardent au moins un film de Noël ensemble durant les vacances. Mais d'où viennent les films de Noël?

Les classiques de Noël

Le premier téléfilm sur les fêtes de fin d'année, il est presque aussi vieux que le cinéma lui-même: c'est Père Noël, du britannique George Albert Smith et il date de 1898. Un peu plus tard, en 1947 sort Le Miracle de la 34e rue de George Seaton. Aux États-Unis, le film n'est pas sorti à l'époque des fêtes, mais au mois de juin. Considéré, à l'époque, par le New York Times comme "la meilleure comédie de l'année", il est rapidement devenu un classique. Depuis 75 ans, il a connu 1 remake au cinéma, 3 remakes en téléfilm et d'innombrables rediffusions aux États-Unis. En 2005, le film a même fait son entrée au National Film Registry afin d'être conservé par la Bibliothèque Nationale du Congrès pour toujours, en raison de son "importance culturelle, historique ou esthétique".

Autre film de Noël incontournable au destin étonnant: La Vie est belle, de Frank Capra. À sa sortie, en 1946, le film reçoit un accueil mitigé et ne fait pas recette au box-office. Mais en 1974, ses ayants droits oublient de renouveler leur licence. Le film tombe alors dans le domaine public, ce qui permet aux chaînes américaines de le diffuser gratuitement et il devient ainsi un classique de la période des fêtes. À l'opposé des comédies romantiques, Piège de cristal, sorti en 1988 avec Bruce Willis, est lui aussi devenu un classique des films de Noël.

Les productions plus récentes

L'histoire des films de Noël, elle s'écrit au cinéma, mais aussi à la télévision. Et notamment sur la chaîne Hallmark, qui lance en 2009 son Countdown to Christmas, une programmation spéciale de fin octobre au 1er janvier. Plus de 300 films ont été diffusés en 13 ans. Et pour la seule saison 2022, ce sont 40 nouveaux téléfilms qui ont été produits. Les années passent, et le renouveau des films de Noël se trouve sur Netflix.

En 2017, la plateforme produit son premier film original: A Christmas Prince. Chaque année, les productions originales sont de plus en plus nombreuses. Et en France, Netflix diffuse également des films de Noël produits à l'origine pour d'autres chaînes de télévision, notamment américaines. Mais au-delà des nouveautés, les classiques ont toujours la cote. Aux États-Unis, le film de Noël le plus rentable reste Maman, j'ai raté l'avion, sorti en 1990, qui cumule plus de 250 millions de dollars de recettes.