“Tupac savait au plus profond de lui qu’un très grand avenir l’attendait”. C’est ce qu’a déclaré la soeur du chanteur, Sekyiwa “Set” Shakur, lors de la cérémonie d’inauguration de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, la mythique allée hollywoodienne, 27 ans après sa mort. C'est une annonce extrêmement symbolique puisqu'elle a été remise à titre posthume au rappeur star américain. La légende du rap américain a ainsi rejoint les 2 700 autres étoiles, visibles sur Hollywood Boulevard.

Ladie's night, pionnières françaises de la culture hip-hop

“Je suis extrêmement honorée d’être là aujourd’hui pour représenter la famille Shakur. Comme petite soeur, j’ai eu le privilège de voir sa grandeur émerger” a ajouté sa soeur du rappeur, Sekyiwa “Set” Shakur. Si le rappeur a été honoré à titre posthume de cette étoile, c’est aussi à l’occasion des 50 ans du hip-hop, genre musical dont il a été un artiste central. Tupac Shakur rejoint 12 autres artistes hip-hop déjà présents sur le “Walk of Fame” : DJ Khaled, Queen Latifah, Missy Elliott, Snoop Dogg, Cypress Hill, 50 Cent, Pharrell Williams, LL Cool J, Pitbull, Ice Cube, Diddy.

Le Hip Hopera, un nouveau genre musical entre opéra et Hip Hop

Tupac Shakur était l’interprète des fameuses chansons “California Love”, “Changes”, “Dear Mama” et “All Eyez On Me”. L’artiste américain a écoulé plus de 75 millions d’albums tout au long de sa carrière. Depuis la prison, le rappeur star américain écrira son album “Me against the world”. Durant le dernier concert qu’il a donné, Tupac a partagé la scène avec Nate Dogg et Snoop Dogg. Le chanteur est mort abattu le 13 septembre 1996 à Las Vegas, un an avant l’assassinat de Notorious Big. Il était alors âgé de 25 ans. Les circonstances de son décès restent floues. Tupac Shakur aurait eu 51 ans en 2023.

La vérité sur la rappeuse américaine Lizzo