Le rendez-vous est pris dans le O’Kalage du Brody, le snack de Mortadon. Direction : la Friche Belle de Mai pour le festival que Lujipeka organise avec la sortie de son projet ‘Week-end à Marseille’. “Marseille, c'est une ville depuis toujours. J'ai quand même découvert à travers la musique. j'écoute à fond le rap d'ici, la musique d'ici”. L’été dernier, le rappeur breton a passé “une grosse partie à Marseille” : “On était soit au studio de Nico, soit dans des villas, des Airbnb qu'on louait, où on mettait des home studios dedans, et puis on envoyait en intensif, on faisait du son tout le temps. On connectait avec des artistes d'ici”.

Avec son projet ‘Week-end à Marseille’, l’artiste a voulu collaborer avec différents rappeurs marseillais : “Pour moi, c'était important, dans les collabs sur ce projet, de me focus sur la nouvelle génération de rappeurs d'ici. C'est du mélange. J'ai essayé de mélanger mon délire avec celui d'ici. J'ai pas voulu faire dans le mimétisme. (...) Je trouve qu'il y a un truc très intéressant dans cette nouvelle génération de rap à Marseille qui sort aussi peut-être des clichés qu'on peut avoir sur leur musique. Et tu vois, il y a une grande différence, pour citer des invités, entre ce que va faire Ben.C, Soprano, Missan, et voilà, je pense que la musique marseillaise ne peut pas être cataloguée, catégorisée que dans un seul délire. Et je trouvais cool de mettre ça en avant sur ce projet. Mais après, avant tout, c'est des gens que j'écoute, que je kiffe et puis let's go” déclare Lujipeka.

Ce soir, à la Friche Belle de Mai, tous les sons “vont être joués pour la première fois, ce soir. Ça tue, concert unique” explique le rappeur breton. Sont notamment présents Stony Stone, Metah et Ben.C qui commentent leur collaboration avec Lujipeka. “On s'est rencontrés au studio, chez Skary, à L'Affranchi. Et, non, méchant feeling. Frérot de Rennes, moi, j'aime bien les Bretons. Du coup, le feeling, il est passé cash” déclare Stony Stone. “Moi, je suis un rappeur de 21 ans de Marseille, des quartiers nord. Et voilà, on fait de la musique. On fait la bagarre sur Internet” ajoute Metah. “C'est un truc de ouf. Il est comme ça, le frérot, parce qu'il a pensé à nous et ça fait plaisir. Même être là à faire un bon petit concert dans la ville, à la maison…” conclut Ben.C.

