Pour Anaïs, qui est en fauteuil roulant depuis 11 ans suite à un syndrome de Guillain-Barré, la préparation était un gros stress. "Il fallait réfléchir à prendre une tente où on peut rentrer et un lit, me mettre à terre je peux pas, et le fauteuil parce que moi je laisse pas mon fauteuil dehors", explique-t-elle.

Félix, son compagnon et aidant, souligne également l'importance de bien se préparer : "C'était beaucoup de stress de savoir comment on se déplaçait, sur les plateformes en cas de boue. C'est vraiment plein de questions que tu te poses constamment."

Autre élément indispensable selon Anaïs : des toilettes sèches portables. "Je peux pas aller aux toilettes toute seule, or dans la nuit ça veut dire qu'il faut que je le réveille", précise-t-elle.





Se déplacer sur le festival





Une fois sur place, Anaïs et Félix ont leurs astuces pour se déplacer plus facilement sur le site bondé du Hellfest. "Nous, en fait, on a des heures spécifiques où on va se déplacer plus facilement", indique Félix. Par exemple, pour faire les achats au shop, ils y vont le soir quand il fait plus frais et qu'il y a moins de monde.

Le festival propose aussi des équipements adaptés comme des toilettes et douches PMR fermées à clé. "C'est spacieux, donc tu as la place de rentrer avec le fauteuil, de te changer tranquille et franchement, c'est vraiment cool", apprécie Anaïs.





Autre avantage : l'accès PMR leur permet de passer plus rapidement les contrôles de sécurité et d'avoir le droit d'entrer avec une gourde d'eau. "Vu comment ça secoue, si j'avais un gobelet à tenir, il y aurait tout sur mes genoux et rien dans ma bouche", plaisante Anaïs.

Profiter des concerts





Chaque scène du Hellfest dispose d'une plateforme PMR surélevée, accessible aux personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. "Ça fait vue privilégiée, pas de risque de se retrouver dans un pogo ou autres, et c'est vraiment cool", se réjouit Anaïs.

Après avoir assisté au concert de Frank Carter, elle ne cache pas son enthousiasme : "C'était trop cool ! La vue, en plus, top. Franchement, c'était vraiment super."





Malgré la fatigue et les obstacles, Anaïs a pu vivre pleinement sa première expérience de festival grâce à une bonne préparation en amont, des aménagements sur place et le soutien précieux de son compagnon Félix.