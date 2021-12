Un jour avec Bad Biche

"On a beaucoup appris et ça a confirmé cette voie que j'ai choisie" Elle veut vivre à 100% pour sa passion, la musique. Pendant 6 mois, elle a pu se perfectionner et se professionnaliser grâce au Levi’s® Music Project, accompagnée par Rilès et son équipe. Brut a suivi Bad Biche pendant une journée. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque