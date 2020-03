Un jour avec la chanteuse Pomme dans sa ville natale

Une journée avec Pomme

Brut a suivi la jeune chanteuse dans sa ville natale, Lyon.

Elle est lyonnaise. En 2020, elle a été révélée par les Victoires de la musique. C’est Claire Pommet, plus connue sous le nom de Pomme. Brut l’a suivie en concert dans sa ville natale.

« J’ai toujours été un peu attirée par les sorcières »

Je suis en train de refaire ma mèche blanche avec une vieille gueule de cul. Mais je vais être super, après. Tout le monde me demande si c’est une vraie ou si c’est une fausse. Mais j’ai de vrais cheveux blancs. Dans Sorcières, Mona Chollet explique que pendant les chasses aux sorcières, on rasait les sorcières à la recherche de la « tache de la sorcière », ce qui est un mythe.

Beaucoup de femmes se sont fait exécuter parce qu’elles avaient des taches blanches de vitiligo sur le crâne, exactement comme moi. Elles avaient des mèches de cheveux blancs ou des décolorations. Quand j’ai lu ça, ça m’a un peu fait halluciner, parce que j’ai toujours été un peu attirée par les sorcières, et j’ai cette espèce de grosse mèche blanche. Alors j’ai décidé de faire la moitié de ma frange en blanc.

J’ai du vitiligo depuis que j’ai 15 ans. Ça ne se voit pas beaucoup parce que l’hiver, j’ai la peau très blanche, mais ça se voit beaucoup l’été. La mèche blanche, ça fait quatre ans que je l’ai. Je suis hyper stylée, non ?

« C’est la plus grosse salle que je fais… Ça doit être 700 personnes »

D’habitude, quand je viens à Lyon, c’est pour me reposer un peu. Pour « chiller », pour être avec ma famille, pour un peu prendre du recul, parce qu’à Paris, j’ai toujours un milliard de trucs à faire. Là, c’est la première fois que je viens à Lyon et que je fais des promos et un concert. Il y a une espèce de vibe que je ne connais pas trop, qui est cool. C’est le plus gros concert que je fais à Lyon, c’est la plus grosse salle que je fais… Ça doit être 700 personnes. Pour moi, c’est gros.

Enfant, j’écrivais des poèmes. J’écrivais des histoires. Je me souviens de lire des histoires ou des poèmes que j’écrivais à ma classe, en cours de français. Tout le temps des trucs très tristes, ça n’a pas changé. Je ne savais pas si je voulais être chanteuse, mais en tout cas, j’écrivais des choses et je voulais soit être écrivaine, soit faire de la musique, soit être actrice. Faire un métier qui incluait de l’art ou de la création.

« J’ai fait beaucoup de premières parties »

Les tout premiers concerts que j’ai faits, c’est dans des bars, j’avais 15 ou 16 ans. À Lyon. Ensuite, j’ai fait beaucoup de premières parties. J’avais ma loge, mon espace, mais en première partie, c’est pas du tout pareil… T’es la dernière priorité des gens… Enfin, t’es la dernière préoccupation des gens. C’est assez cool de revenir dans ces salles-là avec toute mon équipe. Même si on est une petite équipe pour l’instant. On est sept, mais pour moi, c’est beaucoup. Pour avoir tourné pendant huit ans seule, sept, c’est énorme. C’est sept fois plus, du coup.

Je fais toujours des échauffements vocaux, parce que je me suis rendu compte qu’avant, je n’en faisais pas. Quand tu fais quatre concerts d'affilée et que tu ne fais pas d’échauffements vocaux, ta voix se casse. J’écoute une playlist des années 2000 aussi. J’écoute Kyo, Lorie. J’écoute vraiment tous les classiques des années 2000-2010.