Un jour avec La Femme à Los Angeles

“Au début en France, tout le monde s’en foutait de nous”

Brut était avec à Los Angeles avec Marlon, chanteur du groupe La Femme. Originaire de Biarritz, l'artiste est loin d'être dépaysé par le cadre et les plages de Venus Beach. "Avec Sacha on vient de Biarritz donc on a grandi dans une atmosphère assez californienne. On voyait souvent des gens tous nus avec des maillots de bain et des planches de surf, pieds nus, qui marchaient dans la ville avec des skates. D'ailleurs, Biarritz, on l'appelle un peu la little Californie."

Actuellement, le groupe est en tournée aux Etats-Unis, pays qui a vu naître leurs premiers concerts. "On a eu l'idée d'aller en Californie pour commencer notre première tournée aux Etats-Unis en 2010. C'est cette tournée qui nous a permis d'être connu en France. C'est parce qu'on est allé là-bas que les gens nous ont pris au sérieux." Brut a pu assister à la dernière date de leur tournée au Elsie, l'un des premiers clubs où le groupe a pu jouer à LA.