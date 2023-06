20 ans de carrière

20 ans de carrière et plus d’un million d'albums vendus : voici le palmarès de La Fouine. Le rappeur de 41 ans prépare actuellement un nouveau projet. “Actuellement, je suis en studio en train de bosser quelques petits featurings sympathiques, mais vous les découvrirez lors du projet. Je pense pas qu'il était encore au point parce que j'ai envie de faire un bon projet, mais il est bien abouti et je pense qu'il sera bientôt prêt”. Aujourd’hui, le rappeur vit aux États-Unis depuis 2012. “Entre-temps, j'ai vécu aussi au Maroc et puis à Paris. Je pense que j'aime voyager, j'aime bouger, j'arrive pas à tenir en place. Je suis en train de préparer un projet”, explique La Fouine.

Harcèlement : Sindy témoigne et s’adresse aux autres victimes





Après un bon repas, en compagnie de son équipe : Drizzy, sa sécurité depuis quinze ans, son manager et réalisateur Glenn Smith depuis vingt ans avec DJ Skorp et Dima, il se rend à Compiègne pour un showcase. “Ce qui m'a manqué un peu, c'était le contact avec les gens, avec le public, les concerts m'ont manqué. Donc ça fait toujours du bien de retrouver le public, et puis passer un bon moment avec eux. En vrai, c'est pour cette heure ou ces deux heures avec le public sur scène que je fais tout ce trajet et puis que je fais de la musique aujourd' hui. Donc ça me rend heureux. Merci pour tout cet amour, merci pour tout ce partage”.





Avec l’anniversaire de sa carrière, il explique que ce sont “beaucoup de galères, d'acharnement, de persévérance, de joie, d'amour, de tristesse, de peines, c'est à l'image d'une vie” qui a rencontré dans sa carrière.

Un jour avec ISK