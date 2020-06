Un jour avec Soso Maness

Brut a rencontré le rappeur, qui lui a fait découvrir le Marseille de son enfance. Son dernier album, « Mistral », est sorti le 5 juin.

Quand on lui demande quel grand projet il aimerait mener à bien, le rappeur Soso Maness répond sans hésitation : « Ouvrir une très grande bibliothèque dans les quartiers Nord de Marseille. » Car c’est grâce aux livres qu’il a pu s’en sortir, malgré l’arrêt précoce de ses études, en troisième.

Rappeur, activiste, réalisateur

Aujourd’hui, Soso Maness est musicien, mais aussi activiste pour les quartiers Nord de Marseille et réalisateur de courts métrages. « La culture, ça m'a sauvé. L'envie de découvrir, l'envie d'apprendre d'autres langues, l'envie d'aller de l'avant, le savoir-vivre. Quand tu es capable de t'élever intellectuellement, tu peux casser des barrières », assure-t-il.

C’est donc tout naturellement qu’il entraîne Brut dans son ancien collège, Clair Soleil. « C'est important pour moi, parce que c’est là où j'ai basculé de l'enfance à l'adolescence, et qui adolescence dit envie et passion, et quand je dis passion je dis rap », se souvient l’artiste.

« Soyez fiers comme aux States, soyez fiers ! »

Soso Maness l’admet : la vie dans les quartiers Nord de Marseille est compliquée. Il a d’ailleurs du mal à en parler tant il est pris par l’émotion. « On n'est pas que des rappeurs. Il y a des facteurs très compliqués à prendre en compte qu'on ne pourra jamais dire à l'écran. On paierait très cher pour ne pas les avoir. Être comme tous ces rappeurs, aller au studio, s'inventer une vie… Et rentrer chez soi. Nous, on est des quartiers Nord, et c'est une autre histoire. »

Aussi invite-t-il tous les habitants à revendiquer fièrement leur appartenance à ces quartiers, quoiqu’il en coûte. « Soyez fiers comme aux States, soyez fiers ! Soyez fiers des gens de votre communauté, soyez fiers des gens qui réussissent, soyez fiers des gens qui essaient de faire de grandes choses pour vous et des gens qui vous ressemblent ! Portez-les ! Parce que quand vous allez les porter, ça vous faire du bien à vous. Ne soyez pas jaloux, ça ne sert à rien. »