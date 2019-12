Une cinquantaine de streamers récoltent plus de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur

Z Event 2019 : Les streamers français ont battu le record mondial de la plus grosse récolte de dons sur Twitch

Le Z Event 2019 a permis de rassembler plus de 3,5 millions d’euros de dons grâce à la générosité des spectateurs. Voici en quoi a consisté cet évènement mêlant streaming et jeux vidéos.

Le dimanche 22 septembre s'est déroulée la dernière journée du Z Event 2019. Le Z Event est un événement qui a rassemblé une cinquantaine de streamers en un week-end dans le but de récolter le maximum de dons au profit de l’institut Pasteur.

Les 3,5 millions de dons récoltés iront à la recherche, la prévention et le traitement de nombreuses maladies.

Le Z Event a marqué l’histoire du "streaming" en ayant battu un record mondial. En effet, c’est la première fois qu’un stream récolte une somme aussi importante de dons, tous pays confondus.

Preuve de l’importance de l’événement, Emmanuel Macron a félicité les streamers sur Twitter : « 55 gameurs français viennent de lever le temps d’un week-end plus de 3,5 millions d’euros au profit de l’institut Pasteur. Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. »

Le Z Event 2019 a récolté trois fois plus que l’édition 2018. Suite à cet exploit, mistermv, un streamer participant au Z Event 2019, s’est adressé avec émotion à son public : « Si jamais un jour quelqu’un vous dit que vous êtes un sac à merde (…) vous saurez au fond de vous que vous étiez là et que vous avez fait quelque chose de beau ».