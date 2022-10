Une histoire de vengeance

Quand Laura était au collège, son copain de l’époque a fait circuler sans son consentement des photos d’elles dénudée qu'elle lui avait envoyées sur Snapchat. C’est ce qu’on appelle du revenge porn, et c'est puni par la loi. Cette histoire l'a traumatisée, mais une aide inattendue l'a sortie de son cauchemar. Je suis Mina Soundiram, journaliste chez Brut, et mon métier, c’est de raconter des histoires. Pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues, en passant par des histoires d'amour toxique et dévastatrices... Les personnes que j’ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie, et dans ce podcast, ils me racontent ce qu’ils ont vécu derrière leur écran.