Une journée avec l'artiste Shantell Martin

"On va juste faire un dessin et je vais te montrer." Ses dessins au trait noir et blanc très caractéristiques ont habillé les galeries d'art du monde entier, les clubs de Tokyo ou les concerts de Kendrick Lamar. Brut a passé une journée avec l'artiste Shantell Martin.

“Dessiner est un état de méditation.”

Shantell Martin voit dans cet art une manière de se transcender. Son parcours l'a menée de Londres à Tokyo et New York. Chaque ville a été déterminante pour aider Shantell Martin à trouver son identité en tant qu'artiste. Par son œuvre, Shantell Martin espère encourager les personnes qui se sentent trop intimidées à exploiter leur potentiel artistique.