Une nuit avec des graffeurs dans le métro de Paris

"Ça nous fait plaisir que les gens voient les graffs qu'on a faits." La nuit, ils jouent au chat et à la souris pour réussir à graffer les murs des tunnels du métro parisien. Brut les a suivis.

“Les gens voient ton graff quoi qu’il arrive, c’est une excellente pub”

Ce groupe d’amis graffe régulièrement sur les lignes de métro. Une veste de RATP et quelques sprays de peintures comme équipements, ces graffeurs voient dans le métro parisien un espce privilégié pour exposer leur art. L’un d’eux explique : “T’es respecté, les gens voient ton graff quoi qu’il arrive. C’est une excellente pub en soi.”

“Les publicités dans le métro, personne te demande ton avis.”

Cette pratique restant illégale, elle reste exposée à des risques et critiques notamment de la part des usagers. Mais pour l’un d’eux, ces derniers ne consentent pas plus à voir fleurir des panneaux publicitaires que des graffitis sur les murs. Il explique : “On te demande pas si tu veux voir la publicité winamax ou la publicité de la FDJ. On ne demande pas l’avis des gens mais on est là, on attend ceux qui regardent.”

Il ajoute : “Il y en a certains qui trouvent ça quand même assez joli.”