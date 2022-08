Une nuit dans un des campings du Sziget Festival

“On a 6 jours sur le Sziget. Ça va être 6 jours compliqués”

Le Sziget Festival est un festival de musique hongrois, fondé en 1993 à Budapest. Cette année, près de 400 000 personnes se sont réunies afin de faire la fête et assister à divers concerts de musique. Brut a passé une soirée avec Pierre et ses amis, venus tout droit de Normandie pour l’occasion. “On est venus de Normandie. On est 10 et franchement, c’est la folie. Nous, on a pris des tentes prémontées au camping Superstar.” Dans ma banane j'ai… - Au Sziget Festival

Pierre et sa bande de copains ont prévu de passer les 6 jours du festival au sein du camping “Superstar”, l’un des six campings officiels de l’évènement. En plus de leur emplacement, ils disposent de commodités supplémentaires comme des douches et des toilettes. “Il y a des blocs sanitaires réservés que pour nous, il y a les toilettes, il y a les douches et, en fait, on a juste à poser nos affaires et à aller chiller au festival.” Brut a testé le slam au Hellfest