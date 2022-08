Une soirée à New York avec Oliver Sim

“Ça me fait un peu peur d’être ici tout seul, mais c’est une bonne peur”

À l’occasion de son premier concert en solo aux Etats-Unis, Brut a passé une soirée avec Olivier Sim, le chanteur du groupe “The xx”. Depuis plusieurs mois, l’artiste se prépare pour jouer lors du Love Above All Ball, un événement qui a lieu chaque année pendant la Pride de New York, et dont les bénéfices sont reversés à la lutte contre le sida.“New York me donne toujours cette impression vraiment positive d’une atmosphère pleine de promesses, où tout est possible.” Dans les coulisses des concerts américains d'Angèle

Habitué des scènes avec son groupe "The xx", le chanteur explique appréhender ce premier concert en solo. “Je me souviens de la première fois que je suis venu ici avec le groupe, c’était terrifiant. Cette naïveté, ce sentiment d’inconnu qui vient avec le premier album, je ne pensais pas l’éprouver à nouveau”, confie-t-il. “J’arrive ici, avec mon nouvel album solo, et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais c’est une sensation agréable, même si ça fait aussi très peur. ” Dans les backstages du concert de Matthieu Chedid